Volantino Esselunga fino al 30 novembre: i Black Days sono pieni di idee regalo per Natale!

Vediamo quindi i punti cardine della promozione:

Prodotti di prima fascia : TV Samsung 43'' serie 7 a 279€, AirPods Pro 2 a 199€, iPhone 15 a 739€ e Galaxy A15 a 159€ tra i protagonisti del volantino.

: TV Samsung 43'' serie 7 a 279€, AirPods Pro 2 a 199€, iPhone 15 a 739€ e Galaxy A15 a 159€ tra i protagonisti del volantino. Piccoli prezzi : fanno capolino auricolari TWS a 9,90€, il fitness tracker 257 FT370 a 9,90€ e cuffie JBL 510BT a 29,99€.

: fanno capolino auricolari TWS a 9,90€, il fitness tracker 257 FT370 a 9,90€ e cuffie JBL 510BT a 29,99€. Idee regalo: ci sono varie idee regalo notevoli, con esempi come lo speaker Polaroid P1, oppure LEGO Vespa e Millennium Falcon. Occhio anche ai giocattoli.

Nel caso non l'aveste ancora fatto, sfogliate il volantino completo in alto, perché ci sono tanti sconti differenti che vale la pena visionare.

Vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, utile per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.