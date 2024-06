Volantino Esselunga fino al 19 giugno: c'è un po' di tutto in sconto, anche iPhone 15 e Apple AirPods!

Tra gli smartphone in sconto come punta di diamante troverete iPhone 15 a soli 748€, seguito da Galaxy A35 a 318€ e Motorola G84 a 218€. Sconto del 60% per gli auricolari Sony WF-C500 e sconto del 30% per Garmin Vivo Smart 4 (entrambi solo con carta Fidaty). In offerta anche Apple AirPods terza generazione a 155€. In occasione degli Europei 2024, tanti TV dal prezzo conveniente. Date un'occhiata anche agli elettrodomestici (friggitrici ad aria, macchine caffè, robot aspirapolvere) e ai prodotti per la cura della persona.

Vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, utile per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.