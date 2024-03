Il protagonista assoluto del nuovo volantino Esselunga disponibile in questi giorni è uno solo: iPhone 15 da 256 GB, acquistabile in super sconto a 898€ netti. Le offerte della nota catena di supermercati saranno valide dal 7 al 16 marzo 2024, e come al solito sono disponibili solo nei negozi fisici. A seguire trovate la galleria con tutte le pagine del volantino "Speciale Multimediale ed Elettrodomestici".