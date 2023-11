Volantino Black Friday Esselunga da impazzire: una marea di smartphone in sconto per i Black Days

Puntuali come ogni anno tornano i " Black Days " del volantino Esselunga , validi dal 16 al 29 novembre 2023 . Stiamo ovviamente parlando della promozione Black Friday della nota catena di supermercati, con tantissime offerte (tech e non) attive però solo nei negozi fisici . Dalla galleria che trovate a seguire potete sfogliare tutte le pagine del volantino completo, date un'occhiata!

Volantino Esselunga fino al 29 novembre

Il Black Friday di Esselunga si apre con una buona quantità di smartphone a prezzi accattivanti, tra i quali segnaliamo due Samsung Galaxy A14 a 129€ e Galaxy A54 a 329€, ma anche OPPO A58 a 169€, Motorola G23 a 109€ e il sempre popolarissimo iPhone 14 a 779€.

Nel volantino troviamo anche ribassi importanti per prodotti di altre categorie, come lo smart TV LED Samsung Crystal 4K Serie 7 da 50" a 349€, gli Apple AirPods Pro 2 a 249€, il bundle con PS5 (versione disco) più EA SPORTS FC 24 a 499€, robot aspirapolvere Roomba e Rowenta e tanto altro ancora.

