Volantino Natale Esselunga: con 1€ in più svoltate le serate natalizie!

Il Natale è ormai alle porte, motivo per il quale il nuovo volantino Esselunga si è riempito di idee regalo in offerta . Dal 30 novembre e fino al 31 dicembre 2023 , potrete accedere ai vari sconti della nota catena di supermercati in esclusiva presso i negozi fisici. Dalla galleria che trovate a seguire potete sfogliare tutte le pagine del volantino completo, date pure un'occhiata!

Volantino Esselunga fino al 30 dicembre

Il Natale di Esselunga si apre con una promozione un po' particolare: se si acquista uno smartphone contrassegnato dall'apposito bollino, sarà possibile portarsi a casa un microfono per Karaoke del valore di 29,90€, con cassa integrata, aggiungendo solo 1€ alla spesa finale.

Per il resto, ci troviamo davanti ad una serie di offerte per un sacco di telefoni entry-level, da Galaxy A04S a 108€, fino al Redmi 12 da 8+256 GB a 168€. In prima pagina, poi, c'è un bel TV 4K di LG (55UR7) a 349€, insieme ad una scopa elettrica di Bosch scontata a 99€.

A seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su tutti gli store online più affidabili. Saremo attivissimi anche per il periodo che precede il Natale, quindi è proprio il momento giusto per seguirci!