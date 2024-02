Da Euronics se acquisti due prodotti il meno caro lo paghi la metà!

Partono oggi i nuovi volantini Euronics Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano. Fino al 28 febbraio troverete una valanga di prodotti tech in offerta tra cui smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici di ogni genere. Occhio anche alle promozioni. Di seguito vi anticipiamo qualche prodotto in sconto acquistabile sia online che in negozio. Nelle gallerie a seguire trovate tutti i volantini completi.