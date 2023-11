Da Euronics con il Black Friday più acquisti e più risparmi su tutto (anche su PS5)

Continuano i volantini Euronics CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano dedicati al Black Friday. Fino al 27 novembre 2023, troverete una varietà di prodotti tech in offerta più qualche promozione davvero interessante. Vediamone subito qualcuna: Fino al 30% di sconto su tutti i TV e grandi elettrodomestici a partire da 499€.

su tutti i e grandi elettrodomestici a partire da 499€. Xiaomi Black Friday con sconti dedicati a smartphone e prodotti Smart Life.

con sconti dedicati a smartphone e prodotti Smart Life. " Più acquisti più risparmi " con uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa sostenuta.

" con uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa sostenuta. Sconti, rateizzazioni a tasso zero (anche mini rate e primo pagamento dopo pasqua) e valutazioni sull'usato con SmartphoneCash .

. Minimo storico per PS5 console, bundle e accessori, più un'imperdibile novità: Remote Player PlayStation Portal.

Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini Euronics "Black Friday" completi per i gruppi citati all'inizio. Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte