Da Euronics acquisti ora e paghi fino a maggio 2024!

Le offerte speciali del nuovo volantino Euronics La Via Lattea e Bruno sono riservate a tutti coloro che sono iscritti a "Star Club". La promo comprende una varietà di prodotti tech tra cui smartphone, TV, portatili, piccoli e grandi elettrodomestici.

Iscrivendovi a "Star Club" riceverete un bonus di benvenuto di 5€, promozioni su misura (come in questo caso) e dei benefit dedicati (piccoli privilegi volti a semplificare i vostri acquisti di ogni giorno). Vediamo subito qualche offerta riservata agli iscritti: Galaxy A25 a 299€, ASUS Vivobook 599€ e IdeaPad Slim3 a 549€. Ottimi prezzi anche per i TV Samsung, le scope elettriche Rowenta, biciclette e monopattini elettrici. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili con prima rata ad aprile/maggio (a seconda del gruppo).