Volantini Euronics 20 lug - 2 ago: arrivano gli sconti! Smartphone sì, elettrodomestici anche. Sarà vero?

Speciale telefonia : con l'acquisto di Motorola Razr 40 Ultra potrete rivalutare il vostro usato e risparmiare fino a 600€ sul vostro nuovo acquisto! Inoltre, troverete Motorola Edge 30 Neo (nuova versione con 8/256 GB di memoria) a 299€ con cover inclusa. Nuova versione anche per Motorola Moto G (8/256 GB + cover a 229€). Novità anche per gli smartwatch Amazfit con GTR Mini (Max Power e Max Style) a 129€.

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino Euronics "Speciale telefonia" vi basterà cliccare questo link.

Diversamente, questo indirizzo vi porterà direttamente sulla pagina dedicata alle offerte del volantino "Speciale piccoli elettrodomestici". Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.

