Volantini Euronics fino al 31 ottobre: Halloween taglia i prezzi con rate da paura!

Eccoci qui, con i nuovi volantini Euronics validi fino al 31 ottobre 2024, ricchi di offerte speciali per tanti prodotti tech e non solo. Come da tradizione, ci sono diversi gruppi Euronics caratterizzati da iniziative differenti: alcuni gruppi si sono già lanciati nelle promozioni di Halloween con gli "Star Days", mentre altri mantengono le promo delle scorse settimane.

Di seguito vi diamo un'anteprima di alcuni articoli in sconto sul sito, mentre in basso analizziamo le offerte più nel dettaglio, con i relativi volantini da sfogliare.