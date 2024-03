Il nuovo volantino Euronics risponde a Expert, ma con gli asterischi!

La risposta di Euronics a Expert sono i nuovi volantini "Sorprese Tech" da Nova, CDS, Dimo, SIEM e Tufano. Tante offerte speciali, rateizzazioni a tasso zero e una succulenta promo "più spendi e più risparmi" fino al 3 aprile. Vi anticipiamo qualche prodotto acquistabile sia online che in negozio e vi lasciamo il volantino completo in galleria.