Con il volantino Euronics Black Friday più acquisti e più risparmi!

Ultimo sprint per i volantini Euronics Nova, CDS, SIEM firmati Black Friday. Fino al 27 novembre troverete in offerta praticamente di tutto. Ma soffermiamoci un secondo sulle promo:

TV e grandi elettrodomestici (anche da incasso) scontati del 30% con una spesa minima di 499€.

(anche da incasso) con una spesa minima di 499€. Con la formula " Più acquisti più risparmi " riceverete uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa da voi sostenuta.

" riceverete uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa da voi sostenuta. Inoltre, avrete la possibilità di pagare i vostri prodotti in comode rete mensili (anche mini rate).

Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini Euronics "Black Friday" completi per i gruppi citati all'inizio. Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.