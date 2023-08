Volantino Euronics fino al 13 settembre: PS5 è in super sconto, ma non da subito

C'è aria di grandi offerte speciali nel nuovo volantino Euronics, che come da tradizione si moltiplica in diverse forme a seconda del negozio. Nei vari punti vendita dei gruppi CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano saranno disponibili le promozioni "Back to Euronics" fino al 13 settembre 2023, con una ricca collezione di notebook, smart TV, console, smartphone e molto altro.

Da non perdere il nuovo sconto per PS5 a soli 449€ circa, disponibile a partire dal 25 agosto, ma anche gli ottimi prezzi per i televisori LG di ultima generazione e gli entry-level Samsung Galaxy A33 5G e OPPO Find X5 Lite, già in promozione da subito!