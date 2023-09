Volantini Euronics fino all'11 ottobre: sconti, rateizzazioni e zero preoccupazioni!

Partono oggi i nuovi volantini Euronics con offerte varie e qualche promo speciale! Nei vari punti vendita dei gruppi Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno saranno disponibili le promozioni "Black Star" fino all'11 ottobre. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti più interessanti in sconto, disponibili anche online.