Euronics "svuotatutto" per "un'estate black" con i nuovi volantini fino al 23 agosto

I nuovi volantini Euronics portano in tavola tante offerte e qualche iniziativa speciale. Abbiamo "Svuotatutto" da Nova, "Sempre più buoni d'estate" da CDS, "La migliore tecnologia a prezzi imperdibili" da Dimo, "Agosto black" da La Via Lattea (tutti validi fino al 23 agosto), "In cucina con passione" da SIEM fino al 6 agosto, "Sottoagosto" da Bruno fino al 16 agosto e "Sconto 25%" da Tufano. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti più interessanti in sconto, disponibili anche online.