Volantino Euronics fino al 17 aprile: sconti, minirate, tasso zero e offerte riservate!

Il nuovo volantino Euronics "Green Tech"da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano porta in tavola sconti, rateizzazioni a tasso zero (anche mini rate), più tante offerte (molte riservate agli iscritti Star Club). La promo sarà valida fino al 17 aprile, quindi prendetevi tutto il tempo per scegliere i vostri nuovi dispositivi tech. Di seguito vi anticipiamo qualche prodotto acquistabile sia online che in negozio e vi lasciamo il volantino completo in galleria pronto da sfogliare.