Volantino Euronics fino al 19 giugno: il Black Friday estivo è già partito!

Il nuovo volantino Euronics " Black Friday " da Nova , CDS , Dimo , La Via Lattea , SIEM e Bruno porta in tavola una varietà di offerte speciali. Fino al 19 giugno troverete sconti , rateizzazioni a tasso zero , valutazioni usato , cashback e offerte riservate . Vi anticipiamo qualche prodotto in sconto tra quelli presenti all'interno del volantino (lo trovate completo in galleria).

Vediamo subito cosa ci riserva il volantino: smartphone, portatili, una valanga di TV, piccoli e grandi elettrodomestici in sconto. Con NoteBack acquistando un portatile oggi riceverete fino al 50% di cashback per quello di domani. TechBack da valore al vostro smartphone usato. Occhio alle offerte riservate agli iscritti Star Club. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili (10 rate) a tasso zero (con primo pagamento a ottobre).

Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini Euronics "Black Friday" completi per i gruppi citati all'inizio. Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.

