Volantino Euronics 7 ago - 30 otto: prodotti smart home dal prezzo conveniente per la vostra casa intelligente!

Il nuovo volantino Euronics "Speciale domotica" mette in sconto tutto ciò che serve a rendere la vostra casa "intelligente". Fino al 30 ottobre troverete in offerta videocamere e videocitofoni, serrature e spioncini, apricancello, lampadine, allarmi e sensori, termostati e altri accessori smart home. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti più interessanti in sconto (disponibili anche online) e il volantino completo.