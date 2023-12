Euronics risponde a Unieuro: chi avrà la promo natalizia migliore?

Vediamo subito qualche prodotto in sottocosto. Tra gli smartphone vi segnaliamo Redmi Note 12 Pro a 219€, Galaxy A34 a 259€ e OPPO A78 a 189€. Sottocosto anche per i portatili Lenovo e Asus. In sottocosto anche i TV Samsung e LG, le scope elettriche Dyson e Rowenta, lavatrici, forni e lavastoviglie. Ultimo, ma non per importanza, il settore gaming: bundle Xbox Diablo IV a 399€, EA Sports FC 24 a 39€ e Logitech G923 a 239€. Diversamente da Unieuro (che ha rivolto le sue offerte sottocosto a tutti), Euronics ha riservato molti dei suoi prodotti in sconto ai possessori di carta "Star Club".