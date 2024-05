Volantino Euronics fino al 22 maggio: prendi 2, paghi 1 (e mezzo)

Il nuovo volantino Euronics da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno si firma "Facciamo a metà". Fino al 22 maggio troverete una valanga di smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici in offerta, rateizzazioni (anche mini rate), valutazioni sull'usato e promo riservate. Di seguito vi lasciamo qualche prodotto presente all'interno del volantino (lo trovate giù in galleria).