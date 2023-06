Volantino Euronics 22 giu - 6 lug: occhio, perché il Black Friday estivo continua!

Partono oggi i nuovi volantini Euronics ricchi di offerte speciali su una moltitudine di prodotti tech. Le promo sono diverse a seconda del gruppo: "Black Friday" da Nova e Tufano fino al 30 giugno e da CDS fino al 5 luglio, "Estatech" da Dimo fino al 6 luglio, "Tecno summer" da La Via Lattea fino al 6 luglio, "Wow!" da SIEM fino al 6 luglio e "White week" da Bruno fino al 30 giugno. Sia online che in negozio troverete tantissimi smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, più altri accessori tecnologici.

Vediamo subito qualche prodotto in offerta: Xiaomi Redmi 10C a 139€, Samsung Galaxy A33 a 279€ e OPPO A78 a 229€. Inoltre, troverete una valanga di TV LG, Sony e Hisense a prezzi convenienti. Sconti anche per i notebook con tantissimi modelli HP e Lenovo. Tanti, ma davvero tanti, elettrodomestici in offerta: frigoriferi, lavatrici, forni e fornetti, scope elettriche, robot per la pulizia e così via.

Saldi per l'universo gaming (console e accessori) e per la mobilità.

Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini Euronics completi per i gruppi citati all'inizio. Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.