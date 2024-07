Volantino Expert fino al 24 luglio: calde offerte per questo Black Friday Summer Edition

Con il nuovo volantino Expert continua il Black Friday Summer Edition! Fino al 24 luglio troverete una valanga di prodotti tech in offerta, supervalutazioni smartphone, rate a tasso zero e un'interessante "Speciale clima".

Tra i prodotti da non perdere abbiamo sicuramente Redmi Note 13 a 249€, Realme 12+ a 299€ e Galaxy A55 a 379€. Per quanto riguarda gli smartphone, supervalutazione usato per iPhone 15 Series e Galaxy S23. Passiamo alle novità smartphone: omaggi e rate a tasso zero per Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Omaggi anche per i nuovi accessori Galaxy Watch Ultra, Watch7, Buds3 e 3 Pro. In sconto una valanga di TV OLED e QLED, portatili gaming e non. All'interno del volantino trovate anche lo speciale "Clima da esperti" con climatizzatori Samsung e Haier. All'appello non mancano una varietà di piccoli e grandi elettrodomestici per la vostra casa.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black Friday Summer Edition", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

