Sottoprezzi da Expert: smartphone li abbiamo, TV anche, elettrodomestici pure!

Il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi" porta in tavola una varietà di prodotti tech. Fino al 25 ottobre troverete tanti smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici a volontà, accessori tech gaming e non, più qualche prodotto per la cura della persona, tutti in offerta. Sempre attenti alle novità!

Tra i tanti prodotti in sottoprezzo spiccano sicuramente Samsung Galaxy A33 a 249€, OPPO Reno 8T a 269€ e OPPO A38 a 159€. Troverete convenienza anche sui portatili Asus e Lenovo, sui TV OLED e QLED e sugli elettrodomestici (occhio all'Euro Cashback disponibile acquistando un TV o frigorifero Hisense). Vediamo invece le novità: Apple Watch SE, Galaxy Watch6, più tutti i nuovi smartwatch Amazfit. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili (10 o 20 mesi) a tasso zero!

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

