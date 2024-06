Volantino Expert fino al 26 giugno: sconti extra e tasso zero per questi Europei!

Le offerte speciali del volantino Expert "Esperti di pallone" sono su una varietà di prodotti tech ma riservate solo ai possessori di carta My Expert. Fino al 26 giugno troverete tanti smartphone, smartwatch, portatili, monitor, TV, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi conveniente e non solo.

Vediamo cosa bolle in pentola: tasso zero in 10 o 20 rate mensili per una varietà di prodotti selezionati, uno speciale "Selection Expert" con le migliori soluzioni per la mobilità elettrica, più uno speciale "Clima da Esperti" (scegliendo un climatizzatore ad alta efficienza potrete usufruire della detrazione del 50% o 65%). In più, in occasione degli Europei di calcio 2024, c'è un pallone in regalo!

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Esperti di pallone", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

