Volantino Expert 14 - 27 settembre: acquistare un elettrodomestico di nuova generazione conviene?

Il nuovo volantino Expert "Rottamazione Green Tech" parla chiaro:scegliere un elettrodomestico di nuova generazione conviene! Inoltre, fino al 27 settembre troverete una valanga di prodotti tech in offerta tra cui TV, smartphone, smartwatch, portatili e molto altro ancora. Per di più, i prodotti più costosi potrete pagarli in comode rate mensili.

Piccola parentesi sugli elettrodomestici di nuova generazione: le nuove lavatrici consumano il 64% in meno rispetto ai vecchi modelli, mentre i frigoriferi consumano il 55% in meno rispetto alle vecchie generazioni. A tal proposito, suggeriamo le lavatrici Hoover (niente male il modello da 399€), le asciugatrici a pompa di calore Beko e Candy (rispettivamente a 399€ a 499€) e i frigoriferi Hisense e LG. Occhio alla promo lavatrice + asciugatrice Haier a 999€ (anziché 1048€). Inoltre, acquistando un elettrodomestico Samsung tra quelli selezionati, potrete ricevere in regalo Galaxy Tab A8.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Rottamazione Green Tech", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte