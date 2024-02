Da Expert sconti fino al 25% su piccoli e grandi elettrodomestici ...

Il nuovo volantino Expert "Orange Week", valido fino al 21 febbraio, porta in tavola una varietà di prodotti in offerta più qualche promo dal contenuto interessante (come quella valida su piccoli e grandi elettrodomestici).

Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito qualche prodotto in sconto. Tra gli smartphone spicca sicuramente iPhone 14 a 699€, Galaxy A25 a 269€, OPPO A57s a 139€, Realme C53 a 169€. Piccola parentesi per i nuovi Galaxy S24 Series: Expert supervaluta di 100€ il vostro smartphone usato! Diversamente, riceverete fino a 500€ di rimborso acquistando Z Fold5 e Z Flip5. Passiamo ai portatili: Asus VivoBook, Lenovo IdeaPad e MacBook Air M2 tutti a prezzi convenienti. Sconti anche per l'universo gaming con PS5 Slim a 474€. Ma a spiccare in questo volantino è la promo sugli elettrodomestici: fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Occhio perché potete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili!

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Orange Week", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

