Da Expert questo Natale il sottocosto lo abbiamo...il sottoprezzo anche!

Il nuovo volantino Expert porta in tavola una miriade di prodotti tech in "Sottocosto" o "Sottoprezzo". Fino al 24 dicembre troverete tanti smartphone, portali, TV, giochi console, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta.

Bando alle ciance e vediamo subito qualche prodotto presente nel volantino in sottocosto: Redmi Note 12 Pro a 219€, iPhone 15 a 879€, Galaxy S23 a 699€, AirPods 2° Gen a 99€, tablet Lenovo, TV LG e Samsung, più asciugatrici, lavatrici e forni di aziende rinomate. Niente male anche i prodotti in sottoprezzo: iPhone 14 a 759€, Galaxy S23 FE a 739€ (novità), Galaxy Watch 6 a 359€, controller, cuffie e sedie gaming Nacon, più tanti giochi PS5 e Nintendo. Inoltre, Expert vi offre la possibilità di pagare i vostri regali di Natale in comode rate mensili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Sottocosto", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

