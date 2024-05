Volantino Expert fino al 29 maggio: rate a tasso zero per TV e tanti omaggi per Samsung Galaxy!

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Sintonizzati sulla convenienza" sono su una valanga di TV e non solo. Fino al 29 maggio troverete smartphone, portatili, elettrodomestici e accessori tech di ogni genere in sconto. Occhio alle promozioni sparse all'interno del volantino.

Partiamo dalla promo sui TV: scegliendo un grande TV tra quelli selezionati potrete pagarlo in comode 20 rate a tasso zero. Interessanti le promo sugli smartphone Samsung: fino al 9 giugno acquistando un Samsung Z Flip5 e Z Fold5 riceverete in omaggio Galaxy Watch 6 da 40 mm. Diversamente acquistando un Galaxy A35 o A55 riceverete in omaggio Galaxy Buds FE. Mentre con Galaxy S23 FE ricevere in omaggio Galaxy Buds Pro. Occhio alle novità smartwatch: Amazfit Active e Active Edge, più Amazfit GTS 4. Non mancano portatili, accessori gaming, piccoli e grandi elettrodomestici in sconto.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Sintonizzati sulla convenienza", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

