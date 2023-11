Il vero Black Friday Expert è su PS5: console e bundle al minimo storico!

Le offerte speciali del nuovo volantino Expert "Black Friday" sono su una valanga di smartphone, TV, portatili, elettrodomestici e console. La promo sarà valida fino al 29 novembre quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve per scegliere l'offerta su misura per voi!

Vediamo subito cosa ci riserva questo volantino firmato Black Friday: iPhone 14 a 799€, una valanga di TV OLED e QLED, soundbar Sonos, Realme 11 Pro+ a 429€, OPPO A58 a 159€, smartwatch Samsung, Amazfit e Garmin, tablet economici marchiati Lenovo, PS5 più altri bundle e controller al minimo storico, e una grande varietà di elettrodomestici. Occhio alla promo dedicata a smartphone e prodotti Smart Life Xiaomi.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black Friday", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte