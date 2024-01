Volantino Expert "Fuoritutto" fino al 17 gennaio: stessa promo nuove offerte!

Continua fino al 17 gennaio il volantino Expert "Fuoritutto". Sfogliate il volantino completo, valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER, e scoprite tutte le nuove offerte.

Tra i nuovi prodotti in sconto spiccano sicuramente Samsung S23 Ultra a 999€, Xiaomi 13T Pro a 799€, Redmi A2 a 79€ e OPPO A28 a 139€. Inoltre, troverete una valanga di TV LED, OLED e QLED delle aziende più rinomate a prezzi convenienti, lavatrici e frigoriferi Bosch, Candy, Beko e Haier. Sconti anche per la mobilità e novità gaming tra cui PlayStation VR2 e Tekken8. Non mancano ottimi portatili Acer e Lenovo in offerta.

Occhio perché la stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

