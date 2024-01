Da Expert è buon momento per acquistare un elettrodomestico di nuova generazione!

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Rottamazione Gree Tech" sono soprattutto su grandi elettrodomestici di nuova generazione. Inoltre, fino al 31 gennaio troverete in sconto anche una varietà di dispositivi tecnologici tra cui smartphone, una valanga di smart TV, portatili, monitor e stampanti, più delle imperdibili novità.

Perché dovreste acquistare un elettrodomestico di nuova generazione? Perché consumano meno! Ad esempio le nuove lavatrici consumano il 64% in meno rispetto ai vecchi modelli. A tal proposito vi consigliamo i modelli Whirlpool, LG, Samsung, Haier e AEG presenti all'interno del volantino. Allontaniamoci un attimo dall'area elettrodomestici e vediamo cosa altro ci riserva il volantino. Tra le novità abbiamo: PS5 Slim + The Last of Us Part II Remastered, Honor eXtra BOX, Honor Magic 6 Lite, Redmi Note 13, più i nuovi Samsung Galaxy Series.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Rottamazione Gree Tech", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

