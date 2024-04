Volantino Expert fino al 1° maggio: nuovi Galaxy e OPPO, e tante altre offerte tech a tasso zero!

Le offerte speciali del nuovo volantino Expert "Offerte top a tasso zero" sono praticamente su tutto! Fino al 1° maggio troverete una varietà di prodotti in sconto acquistabili in comode rate mensili (10 o 20) a tasso zero.

Sfogliando il volantino troverete una valanga di elettrodomestici per la vostra casa, un'interessante "Speciale Clima" con un vasto assortimento di climatizzatori, tanti TV LED, OLED e QLED, portatili (gaming e non) per soddisfare qualsiasi esigenza, i nuovi Galaxy Tab S9 (con supervalutazione dell'usato), accessori di ogni genere, tutti gli smartphone del momento (c'è anche OPPO Reno 11F e i nuovi Galaxy A55 e A35), più qualche prodotto per la cura della persona.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Offerte top a tasso zero", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

