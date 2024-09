Volantino Expert fino al 2 ottobre: elettrodomestici in sconto più tante novità tech (anche Apple)

Parte oggi il nuovo volantino Expert "Festa degli elettrodomestici" valido fino al 2 ottobre. A dispetto del nome, all'interno del volantino non troverete solo piccoli e grandi elettrodomestici in promozione, ma anche sconti e rateizzazione per tantissimi dispositivi tech, supervalutazioni usato, più qualche novità sparsa qua e là.

Vediamo nello specifico cosa ci riserva il volantino:

Fino al 25% di sconto su piccoli e grandi elettrodomestici. Tra i prodotti selezionati troverete lavatrici, frigoriferi, piani cottura, lavastoviglie, scope Dyson e robot pulizia iRobot Roomba, friggitrici ad aria, macchine per il caffè e molto altro. Occhio allo "Speciale clima" con tanti climatizzatori in offerta.

Ambilight TV festeggia i suoi 20 anni con TV e soundbar a prezzi speciali.

Passiamo alle novità: GoPro HERO 13 Black a 449€, iPhone 16 e 16 Pro, Apple Watch Series 10 e AirPods 4 (disponibili dal 20 settembre), più 20 rate a tasso zero con 150€ di supervalutazione usato per Honor Magic V3.

Inoltre, Expert supervaluta il vostro usato (anche Apple).

All'appello non mancano una varietà di smartphone, smartwatch, portatili, TV, cuffie e auricolari, console e giochi, sedie gaming, mouse e tastiere dal prezzo conveniente.

. Infine, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Festa degli elettrodomestici", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

