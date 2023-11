Il Black Friday da Expert: sconti, rate a tasso zero e tante novità!

Il volantino Expert "Black Friday" porta in tavola sconti e rateizzazioni per tantissimi prodotti tech! Fino al 15 novembre troverete una valanga di prodotti in offerta tra cui smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, qualche novità e una promo interessante.

Vediamo subito qualche prodotto dal prezzo interessante acquistabile in comode 10 o 20 rate a tasso zero: Samsung Galaxy S23 Ulta a 1099€, iPhone 14 a 799€, OPPO Reno 8T a 259€ e Lenovo IdeaPad Slim 3 a 599€. Vediamo le novità: i nuovi smartwatch Amazfit Active e Balance, più Remote Player PlayStation Portal per PS5 a 219€. Occhio alla promo dedicata a smartphone e prodotti Smart Life appartenenti all'universo Xiaomi. Non mancano una miriade di elettrodomestici e TV!

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black Friday", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

