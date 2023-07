Volantino Expert 20 - 29 luglio: tanti sottocosto, da non confondere col sottoprezzo!

Le offerte del nuovo volantino Expert "Proteggi la tua estate" sono davvero tante e abbracceranno vari prodotti tech. Troverete smartphone, smartwatch, portatili, TV, accessori, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti.

Ben due promo per questo volantino:

Sottocosto : valida fino al 29 luglio solo su alcuni prodotto e solo su un numero limitato di questi (occhio ad iPhone 14 in sottocosto a soli 799€ e Samsung Galaxy S23 a 699€).

: valida fino al solo su alcuni prodotto e solo su un numero limitato di questi (occhio ad iPhone 14 in sottocosto a soli 799€ e Samsung Galaxy S23 a 699€). Sottoprezzo (che, proprio tecnicamente, non è un sottocosto ai sensi di legge): valida fino al 2 agosto sempre (e solo) su alcuni prodotti presenti nel volantino e su un numero limitato di questi (sottoprezzo per Honor 90 Lite a 279€ e OPPO A98 a 329€).

Nella galleria in basso trovate il volantino Expert completo per la promozione "Proteggi la tua estate", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte