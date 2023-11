Gran finale Black Friday da Expert: TV e smartphone in offerta, più 25% di sconto sugli elettrodomestici!

Le offerte del nuovo volantino Expert dedicato al Black Friday sono su una varietà di prodotti tech. Fino al 27 novembre troverete prezzi imperdibili su smartphone, TV, portatili, più il 25% di sconto su piccoli e grandi elettrodomestici. Inoltre, per agevolarvi nelle vostre spese pazze Expert vi offre la possibilità di pagare in comode rate mensili.

In vista del Black Friday, Expert calca la mano sulle offerte! Tra i prodotti in sconto spiccano sicuramente iPhone 14 a 699€, MacBook Air M1 a 849€, il tablet Lenovo M10 Plus a 159€, i TV Samsung e LG, PS5 al minimo storico, una valanga di portatili (gaming e non) delle aziende più rinomate, più tanti elettrodomestici piccoli e grandi per la vostra umile dimora.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black Friday", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

