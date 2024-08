Volantino Expert fino al 4 settembre: PC nuovo? La stampante è gratis!

Se ci state seguendo attivamente sulle nostre pagine, vi sarete accorti che tutti i volantini sono a tema "Back to School": questo significa promozioni di un certo spessore su prodotti di informatica come PC e notebook, oltre che su tablet e periferiche varie. Dopo Unieuro e MediaWorld, ecco che arrivano le nuove offerte speciali del volantino Expert con il nome "Tech to School", valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER fino al 4 settembre 2024.

La promozione principale è un po' diversa dal solito, perché non prevede classici rimborsi o gift card con l'acquisto di un PC nel periodo di rientro a scuola, bensì una stampante multifunzione e l'abbonamento a Microsoft 365 Personal per un valore di circa 129€ di omaggi comprando uno dei PC segnalati nel volantino, che troverete in calce all'articolo.

Chiaramente le offerte non si limitano al solo ambiente informatico, visto che c'è un po' di tutto, a partire dai TV Samsung e TCL di tutti i tagli e di tutti i tipi, con al fianco smartphone come iPhone 15 Pro a 999€ e OPPO Reno 12 5G a 399€, insieme ad elettrodomestici, climatizzatori compresi.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Tech to School". Vi ricordiamo che la stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

Qualora i prodotti presenti nei seguenti volantini non dovessero bastarvi, vi suggeriamo qualche nostra guida all'acquisto: Migliori smartphone Android con il meglio della telefonia diviso per fasce di prezzo, Migliori monitor con una varietà di modelli (anche per PS5, TV, UltraWilde, Mac e portatili) e Migliori notebook gaming per giocare al massimo.

Infine, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte