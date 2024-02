Volantino Expert con offerte dal 22/02 al 6/03: tanti smartphone e TV

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "La convenienza è orange", valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER, sono su smartphone, portatili, una valanga di TV ed elettrodomestici di vario genere, tablet, accessori e prodotti per la cura della persona. Per agevolarvi nei vostri acquisti di primavera, Expert vi offre la possibilità di pagare in comode rate mensili.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito qualche prodotto: iPhone 13 per i più nostalgici a 629€, iPhone 15 Plus per i più esigenti a 979€, Galaxy Z Flip5 a 999€, Redmi Note 13 Pro e Pro+ rispettivamente a 349€ e 499€, OPPO Reno10 e A18 a 359€ e 119€, Xiaomi 13T Pro a 799€ e il nuovissimo Realme C67 a 199€. Inoltre, troverete una valanga di TV Samsung, LG e Hisense a prezzi convenienti. Occhio anche agli elettrodomestici di grandi dimensioni. All'appello non mancano portatili (gaming e non) HP, MSI, ASUS e Acer.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "La convenienza è orange". La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

