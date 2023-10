Da Expert offerte su telefonia e informatica, e fino a 200€ di Gift Card

Parte oggi il nuovo volantino Expert "Orange Week" con offerte varie su telefonia e informatica, più una promo interessante sui prodotti Samsung, Rowenta e Moulinex. Il volantino sarà valido fino al 1° novembre, quindi affrettatevi.

Vediamo subito in cosa consiste la promo: con l'acquisto di un prodotto Samsung, Rowenta e Moulinex tra quelli selezionati, potrete ricevere subito un GIFT CARD (da 5€ fino a 200€). La "best selection" dei suddetti marchi comprende ogni sorta di elettrodomestico, più qualche TV e soundbar. Tra gli smartphone non mancano le offerte e le novità (Realme 11 5G). Occhio anche ai monitor e ai portatili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Orange Week", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

