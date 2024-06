Volantino Expert fino al 10 luglio: l'aria si rinfresca con il Black Friday Summer Edition!

Il nuovo volantino Expert si tinge di Black Friday Summer Edition. La promozione, che sarà attiva dal 27 giugno fino al 10 luglio, offre sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti tecnologici e per la casa, rendendo questo periodo un'opportunità da non perdere per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Certo, non aspettatevi la convenienza del "vero" Black Friday, ma le occasioni per risparmiare non mancano affatto.

Tra i prodotti più interessanti fa capolino il TV TCL QLED da 85 pollici, disponibile al prezzo di 999€: un affare niente male per quello che vorrebbe essere il vostro centro di intrattenimento per il soggiorno. Si procede poi con il Galaxy A35 5G a 299€, non la cifra più bassa in senso assoluto (su Amazon lo trovate a meno, per dire), insieme alla lavatrice Samsung modello WW80CC04D, proposta a €369, e l'ASUS Vivobook F1502ZA-B1728W al prezzo di €399.

un buon notebook per le attività quotidiane.

Abbiamo solo scalfito la superficie di un'iniziativa promozionale ben più ricca, con novità assolute come Motorola Razr 50 Ultra e Realme GT6, sui quali è possibile usufruire di alcune agevolazioni, tra cui il pagamento a rate.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black Friday Summer Edition", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

