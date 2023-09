Volantino Expert 28 set - 7 ott: Samsung Galaxy S23 conviene di più con il sottocosto?

Parte oggi il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dal sottocosto" con tanti smartphone e smartwatch, portatili e TV, cuffie e auricolari, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Occhio alle novità!

Vediamo subito cosa offre nello specifico il volantino. La promo "sottocosto" sarà valida fino al 7 ottobre su tantissimi prodotti tech, diversamente quella "sottoprezzo" proseguirà fino all'11 ottobre (attenti ai rispettivi bollini sui prodotti). Tra i prodotti in offerta spicca Galaxy S23 a soli 649€ (più conveniente rispetto ad Amazon). Piccola promozione anche sugli elettrodomestici AEG (buono regalo Zalando di 200€). Passiamo alle novità: Xiaomi 13T Series, iPhone 15, Apple Watch Serie 9, Watch 3 Active e EA Sports FC 24 (disponibile dal 29 settembre nei negozi e online). Inoltre, potrete pagare i vostri acquisiti in comode rate mensili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Il buongiorno si vede dal sottocosto", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

