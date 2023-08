Volantino Expert 3 - 16 agosto: sconti, finanziamenti su misura e qualche novità!

Le offerte del nuovo volantino Expert "Proteggi la tua estate" sono su una grande varietà di prodotti tech. Troverete smartphone, smartwatch, portatili, TV, accessori, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici, fotocamere, tutti a prezzi convenienti.

Sconti e rateizzazioni (potrete scegliere il finanziamento su misura per voi) su una valanga di prodotti (soprattutto TV e smartphone) e qualche piccola iniziativa che vi andiamo subito a spiegare.

Entro il 10 agosto potrete ricevere 120€ di sconto sulla versione da 256 GB di Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 .

potrete ricevere 120€ di sconto sulla versione da 256 GB di . Acquistando Galaxy Watch6 e Watch6 Classic (entro il 10 agosto ) e aderendo alla promozione su Samsung Members entro il 2 settembre, potrete ricevere in omaggio un cinturino Fabric Band + un Super Fast Wireless Charger Duo.

e Watch6 Classic (entro il ) e aderendo alla promozione su Samsung Members entro il 2 settembre, potrete ricevere in omaggio un cinturino Fabric Band + un Super Fast Wireless Charger Duo. Acquistando uno dei nuovi Galaxy Tab S9 (entro il 10 agosto) e aderendo alla promozione su Samsung Members entro il 21 ottobre, potrete ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.

Nella galleria in basso trovate il volantino Expert completo per la promozione "Proteggi la tua estate", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

