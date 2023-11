Da Expert è già Natale! Sconti e rateizzazioni su una valanga di smartphone, portatili e TV

Expert entra nel vivo delle festività natalizie con il suo nuovo volantino "Orange Christmas" ricco di portatili, smartphone, smartwatch, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta.

Prezzi interessanti per Galaxy A34 5G, Xiaomi 13T, OPPO A78 e Realme C51 rispettivamente a 299€, 499€, 179€ e 119€. Inoltre, Expert supervaluta il vostro smartphone usato: acquistando un nuovo Galaxy Z Flip5, Z Fold5, S23 Ultra, S23+, S23 potrete ricevere fino a 700€ di valutazione, più 200€ di supervalutazione. Promo interessante sulla scopa elettrica Rowenta X-FORCE Flex: con 50€ di cashback vi verrà a costare solo 349€. Novità tra gli smartwatch Amazfit e le scope elettriche Hoover. Per venirvi in contro nelle vostre spese natalizie, Expert vi offre l'opportunità di pagare i vostri prodotti in comode rate mensili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Orange Christmas", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

