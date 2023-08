Volantino Expert 31 ago - 13 set: acquista uno dei computer selezionati e ricevi due regali inaspettati!

Partono oggi le offerte speciali del nuovo volantino Expert "Tech to school". Fino al 13 settembre troverete sconti, rateizzazioni e un imperdibile doppio regalo.

Tech to school : acquistando un computer tra quelli selezionati, potrete ricevere in regalo una stampante Wi-Fi multifunzione e un abbonamento M365 Personal.

: acquistando un computer tra quelli selezionati, potrete ricevere in regalo una stampante Wi-Fi multifunzione e un abbonamento M365 Personal. Rateizzazioni (da 10 a 20 rate) per piccoli e grandi elettrodomestici, e articoli clima.

Tanti prodotti per la cura della persona a prezzi convenienti. Occhio alle promo su Galaxy Watch6, Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy S23 Series.

Nella galleria in basso trovate il volantino Expert completo per la promozione "Tech to school", valido nei punti vendita Expert del gruppo DGgroup. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.