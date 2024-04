Volantino Expert fino al 17 aprile: sottoprezzi, speciale clima e supervalutazione smartphone!

Il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi", valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER, spicca per le sue offerte speciali.

Fino al 17 aprile troverete tanti smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici in sottoprezzo e non solo! A spiccare è lo speciale clima presente all'interno del volantino. Con "Clima da esperti" potrete acquistare il vostro nuovo climatizzatore a rate (10 o 20 mesi) a tasso zero e usufruire della detrazione del 50% o 65% (compresi i costi di installazione). Inoltre, Expert supervaluta il vostro smartphone usato.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi". La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

