Volantino fino al 18 settembre: Expert vuole a tutti i costi vendervi un nuovo PC!

Continua il volantino Expert "Tech to school" con le sue offerte e promozioni speciali. Fino al 18 settembre, nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER, troverete una valanga di prodotti in sconto tra cui smartphone, smartwatch, tantissimi TV, accessori gaming e non, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici per la vostra casa, più un vasto assortimento di prodotti per la cura della persona.

Sfogliando il volantino tra i vari dispositivi tech in sconto troverete anche qualche promozione dal contenuto interessante. Acquistando uno dei tanti computer selezionati, riceverete in regalo una stampante multifunzione Wi-Fi e un abbonamento M365 Personal. Ma non è finita qui perché con "Tech Change", Expert da valore al vostro notebook Windows usato (il valore del prodotto usato vi verrà scontato immediatamente sul nuovo acquisto). Ciliegina sulla torta, la promo sugli elettrodomestici Samsung: fino al 22 settembre, acquistando uno degli elettrodomestici Samsung della "Best Selection" riceverete in regalo Galaxy Tab A9+.

Inoltre, potrete pagare a tasso zero in 10 o 20 rate mensili anche Dyson Supersonic e Dyson Airwrap.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Tech to school". Promemoria: la stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte