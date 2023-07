Volantino Expert 6 - 19 luglio: tanti (ma davvero tanti) prodotti tech a prezzi convenienti!

Parte oggi il nuovo volantino Expert "Proteggi la tua estate". Fino al 19 luglio troverete tanti prodotti tech in offerta, sia online che in negozio, tra cui smartphone, portatili, TV, accessori, bici e monopattini elettrici, elettrodomestici e altro ancora.

"Proteggi la tua estate" mette in saldo praticamente di tutto! Abbiamo una valanga di smarphone a prezzi convenienti come Samsung Galaxy A34 a 349€, Redmi Note 11S a 199€ e OPPO A96 a 229€. Per quanto riguarda gli smartphone, attenti alle novità (Honor 90 Lite a 299€ e OPPO Reno 10 e 10 Pro scontati del 10% fino al 16 luglio). Sconti e nuovi arrivi anche per gli smartwatch con Amazfit GTR Mini a 129€. Rateizzazioni per l'universo Apple. Non mancano le offerte su portatili e monitor. Continuano le promo per bici e monopattini elettrici. Per gli appassionati del gaming non mancano gli accessori e la possibilità di personalizzare il proprio PC. Occhio anche ai TV e agli elettrodomestici.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Proteggi la tua estate", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

