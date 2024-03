Volantino Expert fino al 20 marzo: una valanga di prodotti tech in sottocosto o sottoprezzo!

Il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dal sottocosto" mette in sconto praticamente di tutto! Fino al 20 marzo troverete un vasto assortimento di smartphone, portatili, TV, console, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici in sottocosto o sottoprezzo (promo valida su un numero limitato di pezzi).

Vediamo subito qualche prodotto in offerta: iPhone 15 da 128 GB a 799€, iPad 10 a 399€, Galaxy A25 a 249€, Realme Note 50 a 99€ e Realme C51 149€. All'appello non mancano una valanga di TV OLED e QLED, più qualche smart TV dal prezzo conveniente. Per la vostra casa tanti frigoriferi, lavatrici, asciugatrici Candy, Samsung, LG e Hisense in sconto. Per chi fosse interessato a cambiare smartphone, segnaliamo la promo valida su Samsung S24 Series e Galaxy S23, Z Flip5 e Z Fold 5 (in omaggio Galaxy Watch 6, Tab S9 FE o Buds 2 Pro in base al modello). Ma non è finita qui, perché Expert vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Il buongiorno si vede dal sottocosto", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte