Volantino Expert fino al 21 agosto: è un buon momento per comprare un vecchio iPhone

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Fuoritutto", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER, sono su una vasta gamma di prodotti. Fino al 21 agosto troverete sconti per smartphone, portatili, TV e molto altro ancora. Inoltre, Expert vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili.

Fuoritutto per smartphone come iPhone 13 e 11 rispettivamente a 599€ e 449€, Realme Note 50 a 99€, OPPO A18 e A38 rispettivamente a 109€ e 129€. Occhio alle novità come OPPO Reno 12F a 299€ e Realme C63 a 179€. Fuoritutto per portatili gaming (e non) tra cui molti modelli Lenovo e ASUS. Fuoritutto per una valanga di TV 4K, più tablet, monitor e stampanti. Sconti interessanti anche per monopattini e biciclette elettriche EMG e Nilox. Expert pensa anche alla vostra casa includendo nella promo piccoli e grandi elettrodomestici, più qualche prodotto per la cura della persona.

Visto il caldo mese di agosto, Expert porta in tavola uno speciale "Clima da esperti" con climatizzatori Samsung e Haier a buon prezzo.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Fuoritutto". Vi ricordiamo che la stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

Qualora i prodotti presenti nei seguenti volantini non dovessero bastarvi, vi suggeriamo qualche nostra guida all'acquisto: Migliori smartphone Android con il meglio della telefonia diviso per fasce di prezzo, Migliori monitor con una varietà di modelli (anche per PS5, TV, UltraWilde, Mac e portatili) e Migliori notebook gaming per giocare al massimo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte