Volantino Expert 22 giu - 5 lug: benvenuto "Black friday summer edition"

Partono oggi le offerte speciali del nuovo volantino Expert "Black friday summer edition". Fino al 5 luglio troverete, sia online che in negozio, smartphone, portatili, tanti TV, accessori gaming, bici e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi scontati.

Prodotti da non lasciarsi scappare sono sicuramente Samsung Galaxy A54 a 349€, Redmi Note 11 a 169€, OPPO A78 a 259€ e Realme 10 a 199€. Sconti interessanti anche per gli smartwatch con Garmin Instinct a 149€ e OPPO Watch Free a 69€. Tra i portatili in offerta spicca decisamente MacBook Air M2 a 1099€, seguito da altri modelli Asus e Lenovo. Saldi per la mobilità soprattutto per Xiaomi Electric Scooter 4 venduto a 499€ e Nilox e-bike K10 Plus a 1149€. Expert non si dimentica della vostra casa e lancia offerte anche per gli elettrodomestici.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Black friday summer edition", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.